Mit einem kleinen Flugzeug umkreiste das Austropop-Duo "Seiler und Speer" am Donnerstag die Burg Hochosterwitz. Dabei wollten Christopher Seiler und Bernhard Speer aber nicht nur den schönen Blick auf die Burg genießen, sondern gleich den Veranstaltungsort ihres Auftrittes besichtigen. Die Band tritt nämlich am Freitag, 24. Juni, im "Viereck" vor der Burg auf. Sie sind Teil der "HowArt.live-Konzerte", die heuer erstmals in Hochosterwitz stattfinden.