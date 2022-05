Ehemaliger Obmann mit hohen Ehren bedacht

Am vergangenen Samstag wurde in Liebenfels ein besonderes Fest gefeiert - 120 Jahre MGV Kornblume und 20 Jahre Chorleiter Peter Müller. Der Abend wurde aber auch für einen ehemaligen Sänger zu einem besonderen Abend: Im Rahmen des Jubiläums wurde Herfried Lungkofler, rund 60 Jahre Mitglied und 16 Jahre davon als Obmann, zum Ehrenobmann der Kornblume ernannt. "Er war der längstdienende Obmann des Chores und führte diesen auch durch teils turbulente Zeiten", sagt Mitsänger Karl Huber. Zudem war Lungkofler maßgeblich an der positiven Entwicklung des Liebenfelser Burgfestes beteiligt.