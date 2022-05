Am 25. April 2022 wurde die diesjährige Ausgabe vom Falstaff Restaurantguide im Wiener Rathaus präsentiert, in welchem die Mitglieder des Falstaff Gourmetclubs jährlich die besten Restaurants und Gastronomen Österreichs küren. Insgesamt 1950 Gaststätten finden sich heuer im anerkannten Gourmetmagazin wieder. Mit dabei sind wie auch schon in den Jahren zuvor einige St. Veiter Lokale, insgesamt 15 Gastronomien im Bezirk wurden in den Guide aufgenommen und ausgezeichnet.