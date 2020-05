Facebook

Zum Schutz des Trinkwassers werden in St. Georgen bauliche Maßnahmen bei Quellen getroffen © samopauser - stock.adobe.com

Rund 830 Haushalte versorgt die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde St. Georgen am Längsee mit Trinkwasser, das aus zwei Quellen kommt - aus der Schmiedbauerquelle in Maigern und aus der Bartlquelle in St. Sebastian. Um einen optimalen Schutz bei Unwettern zu gewährleisten, wurden an beiden Quellen verschiedene bauliche Maßnahmen getätigt, etwa Mauern und Schutzwalle errichtet oder neue Abflüsse gebaut.