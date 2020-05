Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julia Petschnig sucht mit ihrem Verein "Together" Räumlichkeiten in St. Veit © KK

Julia Petschnig gründete den Verein "Together", weil es ihr am Herzen lag, damit etwas gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln zu unternehmen. Nach St. Veit "verschlug" es den Verein im Zuge der Corona-Krise, im alten Rüsthaus gab man Lebensmittel aus und bot auch einen Zustelldienst an. "Wir sind nun auf der Suche nach einem Raum für einen ständigen 'Together Point'", sagt Petschnig. "Together Points" gibt es bereits in Villach, Klagenfurt, St. Jakob im Rosental, in Ferlach und Maria Saal.