"Lebensmittel retten" ist wieder in Aktion © KK/PRIVAT

Das Projekt „Lebensmittel retten“ des Vereines "Friesach im Wandel" ist seit Anfang Mai wieder aktiv. "Denn auch in Krisenzeiten soll ein sichtbares Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung gesetzt werden", heißt es in einer Information des Vereines. Jeden Mittwoch um 17 Uhr werden Lebensmittel nun im Rathaus, also im Fürstenhof Friesach, ausgegeben.