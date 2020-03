Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Hanna Craigher (27) von der Schokolade-Erlebnismanufaktur in Friesach steckt ihre Arbeit derzeit in den Online-Shop und die Vorbereitungen für die Saison.

Hanna Craigher verbringt derzeit mehr Zeit am Computer als sonst © Privat/Craigher

Für das Familienunternehmen Craigher in Friesach ist Ostern das zweitstärkste Geschäft nach Weihnachten. In den vergangenen Wochen lief die Produktion von Schokolade-Osterhasen auf Hochtouren. „Wir machen alles per Handarbeit, auch die Dekoration wie Blumen, Gras und Eier“, sagt Hanna Craigher (27) stolz.