In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Unter dem Motto "Wir stehen zusammen" formen sich auch in den Bezirken mehr und mehr Hilfsinitiativen, die besonders Risikogruppen entlasten sollen. Stadt St. Veit wird zum offiziellen Koordinator für Alleinstehende, Deutsch-Griffen stellt mit "Go-Mobil" Lebensmittel zu.

Stefan Knappinger und Stefanie Schöffmann von der Landjugend Pisweg helfen bei alltäglichen Besorgungen © Privat

Unterstützung und Zusammenhalt - das ist besonders in Zeiten wie diesen unabdinglich. Im Zuge der Corona-Krise sind die Kärntner näher zusammengerückt, haben Initiativen im jeweiligen Ort gestartet und zeugen von großer Hilfsbereitschaft. Ob in der örtlichen Landjugendgruppe, in Gemeindeverband, im Fußballclub oder als Einzelperson - viele möchten einen Beitrag leisten.