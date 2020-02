Facebook

Franjo Vidović ist seit 2009 Rektor des Marianums in Tanzenberg © Weichselbraun; Pressestelle Eggenberger

Franjo Vidović, Pfarrprovisor der Gemeinden Pörtschach am Ulrichsberg, Projern und Hörzendorf am Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Vidović, der 1998 nach Kärnten kam und bis 2009 Provisor in Weißenstein, Kellerberg und Fresach war, wurde in Crnkovci, Kroatien, geboren und maturierte 1979 am klassischem Gymnasium in Visoko. Er studierte Philosophie in Rom und Theologie in Zagreb und Graz.