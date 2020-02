Kleine Zeitung +

St. Veit Katharina Pirker vertreibt nun Pflegeprodukte aus Italien ohne Zusätze

Die gebürtige Kraigerin Katharina Pirker verkauft in ihrem Onlineshop "Think Bio" Pflegeprodukte und Make-up aus Italien. Nun soll ein Pick-up-Store in Vivis Nachhilfeanstalt folgen.