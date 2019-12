Weltbekanntes Märchen"Die Schöne und das Tier" auf der Friesacher Theaterbühne

Facebook

Die Schöne und das Tier ist ein Klassiker, der Berühmtheit erlangte © VERANSTALTER

Die Friesacher Burghofspiele bringen einen Klassiker zur Weihnachtszeit auf die Bühne. Am Samstag, dem 14. Dezember, wird das Stück "Die Schöne und das Tier" um 18 Uhr im Stadtsaal das erste Mal gespielt. Die Friesacher Schauspieler erzählen darin die Geschichte eines angesehenen französischen Kaufmannes. Belle, die schöne und aufrichtige Tochter, gerät durch ein Missverständnis in die Klauen eines seltsamen Tieres. Das Stück „Die Schöne und das Tier“ zieht Erwachsene wie Kinder in seinen Bann. Regie führte Christian Krall.