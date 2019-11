„Cardio Angel Austria“ kommt nach St. Veit. Die Firma beliefert ganz Österreich, installiert auch Defis in Kärntner Gemeinden.

Von links: Matej Senjak, Christian Pohler, Suzana Wallenta und Ernst Motschilnig © Dragy

Ein Shop für Erste Hilfe siedelt sich gerade in der Herzogstadt St. Veit an. „Cardio Angel Austria“ bezieht die rund 250 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Waagstraße 1a. Zuletzt befand sich dort ein Handyshop.