St. Veiter Eisvögel spenden Erlös heuer erstmals an die Special Olympics-Winterspiele. Die Charity-Veranstaltung geht am Samstag, 30. November, über die Bühne.

Peyker (links) wird am Samstag mit Kollegen und Eisstock-Anlage in der Blumenhalle vertreten sein © Schusser

Lange Jahre haben die St. Veiter Eisvögel den Erlös des Ministingl-Schießens auf dem Wiesenmarkt der Inklusionsklasse der Volksschule St. Veit gespendet. Mittlerweile hat man das Charity-Turnier auf die Adventzeit und in die Blumenhalle verlegt. Heuer kommen die Spenden erstmals den Winterspielen der Special Olmypics in Villach zugute.

„Wir spenden nicht nur, wir sind auch an vier Abenden bei den Spielen in Villach mit dabei und sorgen mit unserer Minieisstock-Anlage für Unterhaltung“, sagt Obmann Armin Peyker. Gemeinsam mit seinen Vereinskollegen lädt er am 30. November zur Charity-Veranstaltung in die St. Veiter Blumenhalle ein.