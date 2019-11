Als "Selbstbau"Eine Friesacher Uhr in 555.555 Varianten

Facebook

Links: einige Friesacher Kreationen. Oben: Die Unternehmer Kathrin und Stefan Kogler © KOGLER/KK

Eines bleibt natürlich unverändert – eine Minute hat 60 Sekunden. Dennoch tickt die Kreation von Kathrin und Stefan Kogler anders und läutet damit eine neue Zeitrechnung ein. „be banana“ nennt sich die Uhrenmarke, die der Friesacher Uhrmachermeister in knapp zwei Jahren selbst entwickelt hat und nun in Friesach produziert. „Eine Banane als Symbol wird man am Ziffernblatt aber vergeblich suchen“, sagt Kogler (39), der das Uhrenfachgeschäft auf dem Friesacher Hauptplatz bereits in vierter Generation führt. „be banana“ ist eine Aufforderung und will dem Kunden sagen: „Sei verrückt, leb’ dich selbst aus.“