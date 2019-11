Das Eltern-Kind-Zentrum "Kimama" feiert am Freitag in der St. Veiter Grabenstraße Jubiläum. Seit zehn Jahren werden Kurse rund ums Muttersein angeboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Teil des Kimama-Teams mit Ingeborg Jannach (Obfrau Stellvertreterin), Barbara Hofmann, Ingrid Kruttner (Obfrau) und Jessica Götzhaber (von links) © Gebeneter

"Es gab verschiedene Angebote für werdende Mütter und frisch gebackene Familien an verschiedenen Stellen in St. Veit. Vor zehn Jahren haben wir diese Angebote in einem Eltern-Kind-Zentrum zusammengeführt“, sagt Ingrid Kruttner, Obfrau des gemeinnützigen Vereines „Kimama“. Am Freitag ab 14 Uhr feiert das Eltern-Kind-Zentrum mit einem Tag der offenen Tür in der Grabenstraße sein 10-Jahr-Jubiläum (siehe Infokasten unten).