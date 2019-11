Facebook

Jürgem Moravi © Steger

Sie sind der neue wissenschaftliche Berater des Burgbaues in Friesach. Wissen Sie noch, wann und wie Ihr Interesse für Burgen geweckt wurde.

Jürgen Moravi: Das verschlossene Tor der Burgruine Gösting in der Nähe meines Heimatortes Gratkorn bei Graz hat einst meine Neugierde geweckt. Ich war als Kind dort und von da an wurde ich zum „Burgenforscher“.