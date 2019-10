In das ehemalige Billa-Gebäude in der Lastenstraße zieht nun der Penny-Markt aus der Völkermarkterstraße um. Es wird der einzige Diskonter mit Fleischhauerservice.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus dem alten Billa-Gebäude (rechts) wird nun ein Penny-Markt © Holzer

Da die Penny-Markt-Filiale in der Völkermarkterstraße nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, wird im Moment die ehemalige Billa-Filiale in der St. Veiter Lastenstraße für Penny umgebaut. „St. Veit erhält das neueste Penny-Konzept. Es entsteht der einzige Diskonter mit persönlichem Fleischhauerservice. Es gibt eine Backstube und einen Marktstand, sie werden auf 600 Quadratmetern Fläche besser in Szene gesetzt. Der neue Markenauftritt steht ganz im Zeichen von mehr Regionalität“, sagt Paul Pöttschacher, Pressesprecher der Rewe-Group.