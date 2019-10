Facebook

Auch Pater Anton besuchte das Fest und segnete Ernte sowie Gäste © Markus Traussnig

"Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege“ – mit diesen Worten wird man empfangen, wenn man die Tore in Rottenstein in St. Georgen am Längsee durchschreitet. Auch wenn man anfangs den Eindruck hat, man befände sich auf einem ländlichen Gut oder einem Bauernhof, ist es doch die Außenstelle der Justizanstalt Klagenfurt, die Insassen, Mitarbeiter und Besucher mit diesen geschriebenen Worten willkommen heißt. Vor wenigen Tagen wurde hier Erntedank gefeiert und wüsste man nicht, wo man sich befindet, würde man es vermutlich nicht ahnen. Einzig ein paar Kameras, vergitterte Fenster und Schilder weisen darauf hin, um welche Art von Einrichtung es sich handelt.