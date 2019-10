Facebook

Von links: Lehrlingsausbilder Christian Schellander, Dörflinger, Umweltlandesrätin Sara Schaar, Salzer, Fromme-Knoch, Kern und Grabuschnig beim gestrigen Spatenstich © Markus Traussnig

Zehn Millionen Euro investieren die Eigentümer der Wietersdorfer Gruppe in die Revitalisierung der bestehenden Kraftwerkskette an der Görtschitz. Diese besteht aktuell aus vier Wasserkraftwerken, die zwischen 25 und 100 Jahre alt sind und deren Energiegewinnung gänzlich dem Zementwerk zugutekommt. „Künftig werden es nur mehr drei Kraftwerke sein. Diese befinden sich dann in Eberstein, Wieting und Wietersdorf“, so Florian Salzer, Leiter des Zementwerkes.