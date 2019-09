Das Interreg-Projekt „Stream“, die Ausstellung „Zufall“, die eigene Welt junger Künstler und ein Atelierfest stehen an diesem Wochenende in Sachen Kunst im Bezirk St. Veit zur Auswahl.

Drechslermeister Alfred Krainer © KK/Region Mittelkärnten Elias Jerusalem

Das Regionalmanagement kärnten:mitte setzt gemeinsam mit vier italienischen Partnern und der Stadtgemeinde Gmünd das Interreg-Projekt „Stream“ um. Das Projekt soll das touristische Potenzial der beteiligten Gebiete erhöhen und die italienischen und österreichischen Kulturressourcen vernetzen. So werden künstlerische Aktivitäten in Stadtzentren integriert. In diesem Zusammenhang wird am Freitag und Samstag im Bürgerspital in St. Veit die Veranstaltung „Kunst verbindet – L’ arte si collega“ stattfinden. Regionale und italienische Künstler bieten kostenlos Interessierten Ausstellungen, Kurse und Workshops an. Nähere Informationen unter 0664-467 10 12.