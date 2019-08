Band "Together" spielt auf, Erlös kommt der Bildung, Ausbildung und Integration von Flüchtlingen zugute.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bärenwirt-Chefin Elisabeth Steiner © Schusser

Irische Lieder in eignen Interpretationen, ehrliche und niveauvolle Songs – diese zählen zum Markenzeichen der Band „Together“ und diese haben Werner Delanoy, Alfred Weghofer und Alfred Astei auch mit im Gepäck, wenn sie am Freitagm 16. August, im Gasthaus Bärenwirt in Weitensfeld auftreten. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, bereits ab 17 Uhr ist im Bärenwirt der Tisch gedeckt. Im Kartenpreis von 16 Euro ist nämlich ein grenzenloses Buffet inbegriffen.

Bei Buffet und Konzert handelt es sich um eine Benefizveranstaltung für das Integrationsprojekt „Gasthaus Bärenwirt“. Der Reinerlös kommt der Bildung, Ausbildung und Integration von Flüchtlingen zugute.