Ulrich Ellison, „Mozart des Bluesrock“, nahm mit Peter Prammerdorfer und Mike Diwald in der Herzogstadt drei Musikvideos auf.

Prammerdorfer, Ellison und Diwald (von links) © KK/Privat

Ein Mann aus dem texanischen Austin hat in den Southendmusic-Studios der „Tobacco Road Blues Band“ in St. Veit Station gemacht, um mit den Kärntner Kollegen zu musizieren: Ulrich Ellison ist gebürtiger Steirer, lebt aber schon seit Jahren in der amerikanischen Ölmetropole.