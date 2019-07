Am Samstag marschieren die Sieger der Regionsmarschwertung beim vierten Landesbewerb „Musik in Bewegung“ in Kraig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Veranstalter

Im Jahre 1949 als Beisendorfer Bauernkapelle gegründet, feiert die Glantaler Blasmusik Frauenstein heuer ihr 70-jähriges Bestehen mit einem zweitägigem Fest. Seit 2015 leitet Walter Sonnberger den Verein musikalisch. Ob Neujahrskonzert, Wertungsspiele oder Sommernachtskonzerte, die Glantaler haben jedes Jahr ein breites Programme zu bewältigen. In diesem Jahr ist der Verein zudem Veranstalter der Landesmarschwertung. Denn am Samstag marschieren die Sieger der Regionsmarschwertungen beim vierten Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ in Kraig. Ab 17 Uhr können die Besucher die Marschierkünste der Blasmusiker auf dem Sportplatz mitverfolgen. Die Siegerehrung findet um 20 Uhr statt. Als Abschluss ist ein Gesamtspiel aller Vereine zu hören. Der Eintritt ist frei.



Landeswettbewerb. Samstag, 13. 7., ab 17 Uhr, Sportplatz Kraig, Tel.0664-451 57 86