Die Besucher werden am kommenden Montag über Hautschutz aufgeklärt (Archivbild) © KK/GKK

Das Wetter machte am Montag der Hautschutzkampagne einen Strich durch die Rechnung. Von 14 bis 16 Uhr hätte diese im Strandbad am Längsee stattfinden sollen. Da es bereits am Vormittag immer wieder zu leichten Regenfällen kam, wurde die die Kampagne kurzerhand verschoben. Sie findet jetzt am kommenden Montag, 15. Juli, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Strandbad am Längsee statt. Die Aktion wird von der Kärntner Gebietskrankenkasse mit der Fachgruppe der Dermatologen der Ärztekammer Kärnten, dem Gesundheitsreferat des Landes Kärnten, der Bildungsdirektion für Kärnten, der Kleinen Zeitung, der Apothekerkammer und den Daylong-Sonnenschutzspezialisten von Galderma durchgeführt.