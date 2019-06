Entscheidung am Mittwoch Kraiger könnten Meistertitel "vor Gericht" verlieren

Entscheidung am Mittwoch

SV Hirter Kraig schafft den Aufstieg in die Kärntner Liga © Hermann Sobe

Zu kämpfen hat derzeit der SV Kraig – außerhalb des Spielfeldes. Nach der Freude über den Aufstieg in die Kärntner Liga müssen die Kraiger nun zittern: Langzeit-Spitzenreiter Eberstein, der in der Unterliga Ost hinter Kraig auf Platz zwei liegt, hat Einspruch beim Kärntner Fußballverband eingelegt. Anlass ist das Spiel gegen Grafenstein, das Eberstein am Samstag mit 0:2 verlor, und welches die Görtschitztaler im letzten Meisterschaftsspiel noch den Titel kostete.