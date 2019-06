Am Montag, dem 17. Juni, und Dienstag, dem 18. Juni, stellen 15 Fieranten wieder ihre Waren am Veitsmarkt am Hauptplatz aus.

15 Fieranten freuen sich auf zahlreiche Besucher © Stadt St. Veit

Am kommenden Montag und Dienstag geht in der Herzogstadt der Veitsmarkt am Hauptplatz über die Bühne. 15 Fieranten werden ihre Waren anbieten – von Markenschuhen bis zu Dekorationsartikeln, von Gemüsepflanzen bis zu Süßwaren. Die Stände sind an beiden Tagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Kaiser Friedrich Barbarossa erteilte Herzog Hermann aus dem Hause Spanheim das Privileg zur Abhaltung des Marktes.