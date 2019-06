Am Samstag eröffnet in der St. Veiter Spitalgasse die "Markt Stub'n", in der jede Menge regionale Produkte rund um die Uhr erhältlich sind.

Lisa Rottenhofer und Manuel Höfferer eröffnen morgen in der Spitalgasse © Holzer

Rund um die Uhr können nun regionale Produkte in Selbstbedienung in St. Veit gekauft werden. Und zwar in der neuen „Markt Stub’n“, die morgen, Samstag, um 8 Uhr in der Spitalgasse 5 eröffnet. „Von 5 bis 22 Uhr können Kunden in Zukunft die regionalen Produkte aus ganz Kärnten kaufen. Mit aufladbarer Kundenkarte ist der Shop 24 Stunden lang geöffnet“, sagt Inhaber Manuel Höfferer, der die „Markt Stub’n“ gemeinsam mit Partnerin Lisa Rottenhofer betreibt.