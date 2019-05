Kurt Komarek (59) ist bei der Wasserrettung Längsee ganz in seinem Element.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurt Komarek ist Wasserretter sowie Schiffsführer und Schiffsinstruktor © GEBENETER

Dass Kurt Komarek bei der Wasserrettung Längsee ist, könnte vielleicht an den Sternen liegen. „Ich bin Fisch im Sternzeichen“, sagt er scherzhaft. Aber durch das Engagement seiner Eltern schwamm Komarek schon als Kind wie ein Fisch. Gut schwimmen zu können, sei wichtig. So früh wie möglich sollte das jeder lernen, sagt Komarek. „Ich habe das auch meinen Kindern und meinen Enkerln weitergegeben“, erzählt der seit 35 Jahren verheiratete dreifache Vater und dreifache Opa, der in St. Veit wohnt.