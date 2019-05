Am Samstag feiert die Sängerrunde Launsdorf-Hochosterwitz ihr Jubiläum in Thalsdorf.

Die Sängerrunde Launsdorf - Hochosterwitz gibt ein Konzert zum Jubiläum © KK/SÄNGERRUNDE

Gegründet im Jahr 1929 am Fuße der Burg Hochosterwitz, feiert die Sängerrunde Launsdorf-Hochosterwitz heuer ihr 90-Jahr-Jubiläum. Dieser Jahrestag wird natürlich gebührend gefeiert. Und zwar mit einem Jubiläumskonzert. Dieses findet am Samstag, dem 25. Mai um 19 Uhr in der Festhalle Joas in Thalsdorf statt. Für diesen Jubiläumsabend hat sich die Sängerrunde unter Obmann Franz Kostwein etwas Besonderes einfallen lassen: Die Liedvorträge werden mit Bildbegleitung aus den 90 Jahren Chorgeschichte gezeigt.