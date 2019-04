In der Porzellanmanufaktur Augarten lernte Christina Lauritsch ihr Handwerk. Jetzt stellt sie in Althofen aus.

Die Werke von Lauritsch sind noch an Mittwoch und Donnerstag in Althofen zu sehen © Phino

Es gibt kaum eine Handvoll Porzellanmalerinnen in Österreich. Eine, Christa Lauritsch, lebt und wirkt in ihrem Atelier in Althofen. Am Mittwoch und Donnerstag lädt sie noch von 14 bis 18 Uhr ins Libro-Haus zur Ausstellung ihrer Werke ein.