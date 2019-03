Facebook

Die Fremdsprachentalente: Jovana Mudrinic, Peter Bachlechner und Hannah Wachernig (von links) © KK/HBLA

Auch heuer erzielten Schüler der HLW St. Veit wieder viele Top Platzierungen im anspruchsvollen BHS-Landesfremdsprachenwettbewerb. Hannah Wachernig wurde Landessiegerin in Französisch. Peter Bachlechner belegte den 3. Platz in Englisch. Im Bewerb „Simultane Mehrsprachigkeit“ wurde in Englisch-Französisch Jovana Mudrinic Landessiegerin.