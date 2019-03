Facebook

Gemeinsam genoss man den Kärntner Tag © SENECURA

Heimatverbundenheit wurde großgeschrieben an dem Tag und alle machten mit. .„Ich bin stolz darauf ein Kärntner Madl zu sein. Es ist toll, dass wir Bräuche, die ich seit meiner Kindheit kenne, auch heute noch leben und so auch an die nächsten Generationen weitergeben“, sagte etwa Bewohnerin Elisabeth Ruttnig. Für das Fest wurde der Wohnbereich in den Kärntner Landesfarben gelb, rot und weiß dekoriert, für die Unterhaltung sorgten Ziehharmonikaklänge, zu denen die Seniorinnen und Senioren sangen und tanzten.