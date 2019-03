Facebook

Claudia Bandion-Ortner und Aleš Talar © EPA

Der Lionsclub „Althofen-Hemmaland“ setzt seine Aktivitäten nicht nur in karitativer Weise um. Der 52-köpfige Club mit Präsidentin Irmgard Krenn an der Spitze organisiert auch regelmäßig öffentliche Vortragsabende bei freiem Eintritt. So referieren Donnerstagabend im Restaurant Bachler die ehemalige Justizministerin Claudia Bandion-Ortner und ihr Lebenspartner, der frühere slowenische Justizminister Aleš Zalar, zum Thema „Im Spannungsfeld zwischen Beruf und Politik“. Bandion-Ortner ist Juristin und wirkt als Vorsitzende eines Richtersenates am Straflandesgericht Wien. Sie war von 2009 bis 2011 Bundesministerin für Justiz. Zuvor erlangte sie Bekanntheit als Vorsitzende des Schöffensenates Bawag-Prozess. Nach ihrem Ministeramt bekleidete sie Funktionen bei der Internationalen Anti-Korruptionsakademie sowie als stellvertretende Generalsekretärin des König-Abdullah-Zentrums in Wien.



Vortrag. Donnerstag, 14. 3., Restaurant Bachler, 19 Uhr.

Tel. (0 42 62) 38 35