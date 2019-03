Facebook

Die Experten werden sich auch die Innenstadt mit Fußgängerzone anschauen © Weichselbraun

Ohne ihn würde es die Fußgängerzone in St. Veit nicht geben. Und auch keine Parkhäuser in der Innenstadt. Hermann Knoflacher, emeritierter Professor am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der Technischen Universität (TU) Wien, ist wohl einer der bekanntesten Verkehrsplaner Europas. 2014 wurde er vom Veranstalter sogar für die Verkehrsplanung für die Olympischen Winterspiele in Sotchi in Russland beigezogen. Und vom 12. bis 17. Mai wird der gebürtige Villacher in St. Veit wieder eine gewichtige Rolle spielen.

