Wohlfahrt-Lackner wird in ihrer Ordination von Christine Pirker und Christiana Haimburger unterstützt © GERT KÖSTINGER

Etwa ein Jahr lang hing der Ort bei der zahnärztlichem Versorgung in der Luft, jetzt betreibt Ingeborg Wohlfahrt-Lackner ihre Ordination in Klein St. Paul. Die Fachärztin für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde war davor als Wahlärztin in Klagenfurt Viktring tätig. Die Entscheidung, in Klein St. Paul die Kassenstelle von Franz Schumi zu übernehmen, hatte mehrere Gründe. So war die 48-Jährige etwa schon als junges Mädchen oft im Tal – sie sagt: „Ich finde es schön hier. Und Klein St. Paul ist ein richtiger Frauen-Power-Ort. „Eine Allgemeinmedizinerin ist da, eine Tierärztin, die Bürgermeisterin ist eine Frau und die Volksschuldirektorin auch.“

