Am 30. März findet die Gesundheitsmesse in St. Veit statt © Tierney - stock.adobe.com

Bei freiem Eintritt findet am Samstag, dem 30. März die Gesundheits- & Sportmesse "Lebensfreude", veranstaltet von der Stadt St. Veit in Zusammenarbeit mit dem Kärntner Gesundheits-, Sport- und Messeservice und dem Gesundheitszentrum Kärnten in St. Veit statt. Bis 17.30 Uhr werden im Rathaus am Hauptplatz umfangreiche Programmpunkte angeboten.

Ab 8.30 Uhr können Gesundheitstests (Blutdruck, Sehtest, Gefäßmessung und mehr) durchgeführt werden. Mit einem Seniorentanz wird die Veranstaltung ab 8.45 Eingeleitet. Unter anderem stehen tagsüber Vorträge wie "Gesund bleiben mit homöopatischen Potenzen" von Doktor Erfried Pichler, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für homöopatische Medizin um 9.15 Uhr, "Erschöpft, müde, ausgebrannt – ganzheitliche Ansätze zur Regeneration" von Doktor Patricia Winkler-Payer um 14 Uhr oder "Gesund werden mit Wasser" von Ulrike Herzig aus dem Kneippzentrum Kärnten am Programm.