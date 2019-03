Am kommenden Donnerstagabend, dem 14. März, wird beim Kinoabend im Hotel Fuchspalast der Krimi von Thomas Woschitz, "Bad Luck", gezeigt.

Bad Luck © KK

Ein Krimi, gedreht in Kärnten, läuft am Donnertstagabend beim Kinoabend des Vereins Burgkultur im Fuchspalast über die Leinwand. Für Drehbuch und Regie des Films "Bad Luck" zeigt sich Thomas Woschitz verantwortlich.

Alles beginnt mit Dagmar, die an einer Tankstelle arbeitet, Schulden hat und zu allem Unglück auch noch aus ihrer Wohnung fliegt. Lippo versteht sein Leben nicht mehr. 15 Jahre lang hat er gemeinsam mit seinem Chef einen Wettsalon aufgebaut und plötzlich ist er gefeuert. Karl ist Automechaniker und verkauft nebenbei Wasserfilter. Rizzo ist Karls seltsamer Freund und unglücklich darüber, dass er anders ist als alle anderen. Eine trostlose Tankstelle im Nirgendwo ist der gemeinsame Lebensmittelpunkt. Drei Autounfälle, eine gestohlene Pistole und ein über

raschender Geldfund scheinen wie ein Wink des Schicksals, um der Monotonie des Alltags entfliehen zu können. Doch nichts ist so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Zufälle, unüberlegte Handlungen und Verstrickungen: Am Ende erscheint das persönliche Glück unerreichbar ferne.

Karten sind um 8 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Den Trailer zum Film können Sie sich hier ansehen: