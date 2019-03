Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Morgen gibt es den ersten Termin für die Einschreibung © KK/Hundeschule

Unser Trainerteam hält sich das ganze Jahr über mit Weiterbildung am neuesten Stand“, sagt Vereinsobmann Charly Höfferer. Seit vier Jahrzehnten fördert das Team der Hundeschule St. Veit die Beziehung zwischen Hund und Mensch. Jetzt geht die Ausbildung wieder los – von Kursen für Welpen oder Junghunde bis hin zum Hundeführschein.

„Beim Training stehen Spaß, gemeinsames Lernen und Gemeinschaft im Mittelpunkt“, so Höfferer. Mit den Hunden werde über das Belohnen mittels Futter gearbeitet. „Gewalt gegen den Hund ist in unserem Verein tabu. Über Belohnungssystem oder Clicker-Arbeit erreichen wir viel mehr“, sagt Höfferer. Neben der Arbeit mit jungen Hunden werden auch Begleithundeprüfungen (I bis III) angeboten, in diesem Zuge kann auch der Hundeführschein abgelegt werden.