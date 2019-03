Die Sängerrunde Mödring lädt am Samstag zum Jubiläums-Liederabend in den Kultursaal Weitensfeld.

Die Sängerrunde Mödring lädt in den Kultursaal Weitensfeld ein © Veranstalter

Bereits seit 35 Jahren besteht die Sängerrunde Mödring. Dies ist ein Grund zum Feiern. Der Gesangsverein lädt dazu am Samstag um 20 Uhr in den Kultursaal Weitensfeld im Gasthof Kogleck ein.

Ausgiebig dafür geprobt haben die Sänger rund um ihren Chorleiter Karl Steindorfer. Gesungen werden an diesem Jubiläumsabend neben Kärntnerliedern auch ein paar Volkslieder. Gemeinsam mit den Partnervereinen wird es einen bunten musikalischen Mix geben. Mitwirken werden neben dem Veranstalter, der Gemischte Chor Zweinitz unter der Leitung von Manfred Krassnitzer, sowie die Sängerrunde Oberhof unter der Leitung von Walter Steindorfer. Durch das Programm am Samstagabend führt Werner Marx. Die Karten sind bei den Mitgliedern der Sängerrunde Mödring erhältlich und kosten im Vorverkauf sieben Euro und an der Abendkasse neun Euro.

Liederabend. Samstag, 9. 3., Kultursaal Weitensfeld im Gasthof Kogleck in Weitensfeld, 20 Uhr. Tel. 0664-215 43 69