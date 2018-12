Facebook

Vor allem für Familien und Kinder ist das Skigebiet Eberstein gut geeignet © KK/PRIVAT

Die heurige Skisaison in St. Oswald/Eberstein bei der Steinerhütte hat begonnen. Am Samstag, dem 15. Dezember gab es den Auftakt. Durch ein gemeinschaftliches Projekt des Landes Kärnten und dem Görtschitztalfonds mit dem Skiverein und der Marktgemeinde Eberstein wurde der erste Teil der langfristigen Sicherung des Wintersportgebiets Eberstein/Saualm sichergestellt: Die Anschaffung von neuen Schneekanonen und eines neuen gebrauchten Ratracks garantiert jetzt auch Schneesicherheit in Eberstein.

Durch ein entsprechendes Drehkreuz, das errichtet wurde, können jetzt auch Stundenkarte elektronisch abgerechnet werden, damit kommt man dem Trend entgegen, dass Skigäste hauptsächlich Stundenkarten kaufen. Eine Halbtageskarte ist um 13 Euro zu haben.

Auch die Aktivitäten mit Kindern sind so gesichert. "Traditionell finden unter der Leitung von Obmann Hans Jörg Zöhrer zwei Skikurse pro Saison statt", sagt Ilmar Tessmann, Tourismuobmann in Eberstein

2019 wird die innovative Weiterentwicklung fortgesetzt, da wird dann das "Bergaufrodeln" umgesetzt. Dabei ist es möglich, mit Rodeln einen Schlepplift zu benutzen. Durch ein Zusammenspiel aller Beteiligter - auch der FV Verein Eberstein brachte sich bei der Umsetzung, ebenso wie die Grundbesitzer - aktiv ein, sei es langfristig gelungen, den Standort zu sichern, sagt Tessmann.