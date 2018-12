Die Musiker-Formation aus dem Bezirk St. Veit veröffentlicht ihren ersten Tonträger mit besinnlichen Weihnachtsliedern. Am Freitag spielen sie in der Stiftskirche St. Georgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian und Mario Schmied mit Eva Strutz und Vater Reinhard © Phino

Bei 30 Grad im Schatten entstand ihr erster besinnlicher Weihnachtstonträger. Am Freitag stellen ihn das Musiker-Quartett aus dem Bezirk St. Veit „Sister Eve and the Schmieds“ mit Unterstützung des Brass-Ensembles „Brassig“ um 19 Uhr in der Stiftskirche in St. Georgen am Längsee vor.