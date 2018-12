Der gebürtige St. Veiter wird in der Praxis eines neuen Allgemeinmediziners und Kinderchirurgen in der Stadt ordinieren.

Köck ist Spezialist für Schulter und Knie © Fotolia/contrastwerkstatt -

Herbert Köck, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, eröffnet am 15. Jänner eine Wahlarzt-Ordination in St.Veit. Diese wird er in der Praxis des neuen Kassen-Allgemeinmediziners und Kinderchirurgen Saschah Zaheri haben, der seine Praxis im Jänner eröffnet - am Schillerplatz in den Räumlichkeiten von Mediziner Adalbert Grassl, der mit Jahresende als Allgemeinmediziner in Pension gehen wird.