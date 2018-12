37 Gruppen zogen am Mittwochabend durch die St. Veiter Innenstadt. Am Hauptplatz wurden sie alle präsentiert. Der Lauf verlief ohne Zwischenfälle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Hauptplatz fand der Umzug das furiose Finale © Köstinger

Ein Höllenspektakel bot am Mittwoch der traditionelle Bartlumzug mit 37 Gruppen in St. Veit. 600 Perchtendarsteller, dazu Nikoläuse und Engel bildeten den imposanten Zug, der am 10. Oktober-Platz startete und am Hauptplatz sein ohrenbetäubendes Finale sah.