Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor der Ideenwerkstatt: Amtsleiterin Bettina Vorreiter und Bürgermeister Franz Kronlechner (vorne von links) mit Experten von "Nonconform" © Gebeneter

Seit 2010 gibt es den „Bipa“ nicht mehr in der Innenstadt von Friesach. Damals siedelte das Geschäft in das Fachmarktzentrum um. Gestern öffnete in den leeren Räumlichkeiten um 16 Uhr das Projekt „Raum frei!“ mit einem „Offenen Ideenbüro“, das Wünsche und Anregungen der Bürger entgegennimmt, mit denen man der Innenstadt mehr Leben einhauchen könnte. Durchgeführt wird das Projekt mit der „Nonconform Ideenwerkstatt GmbH“ aus Wien.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.