Die Polizei bittet um Hinweise © Gindl

Jener Mann, der sich als Amtsarzt ausgab, beschäftigt weiter die Polizei. Der Unbekannte suchte am Dienstag eine Mutter und ihr einjähriges Kind zuhause in Klein St. Paul im Görtschitztal auf. In der Folge "untersuchte" er das Kind oder tat zumindest so, als ob er es untersuchen würde. Jetzt wurde ein neues Detail bekannt, das auf die Spur des Mannes führen könnte. "Die Mutter wurde am Freitag detailliert einvernommen. Dabei betonte sie, dass der Verdächtige am rechten Handgelenk eine geschwulstartige Narbe hat, die sehr auffällig sein soll", erklärt Mario Nemetz.