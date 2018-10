Das Hotel-Restaurant "Prechtlhof" in Althofen ist seit 1968 im Besitz der Familie Krassnitzer. Am Samstag wird das Jubiläum groß gefeiert.

Hausherr Leopold Krassnitzer mit Mutter Mathilde © Gebeneter

Bereits seit fünf Jahrzehnten gibt es das Hotel-Restaurant „Prechtlhof“ in Althofen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es 1556 anlässlich der Errichtung des Gebäudes durch Gutsbesitzer Christoph Prechtl. „Meine Eltern Mathilde und Leopold Krassnitzer haben die Liegenschaft 1968 um 300.000 Schilling gekauft“, sagt Hausherr Leopold „Poldi“ Krassnitzer. Das seit 1983 mit vier Sternen ausgezeichnete Hotel-Restaurant mit 68 Betten beschäftigt 18 Mitarbeiter. Mit Krassnitzer gemeinsam schwingt Küchenchef Christian Rainer den Kochlöffel. Auf die Errichtung des Baumhauses in zwölf Metern Höhe, in dem man übernachten kann, und den Zubau 2005, in den rund eine Million Euro investiert wurden, ist Krassnitzer besonders stolz. Wenn der dreifache Familienvater nicht gerade seine Kochschürze umgebunden hat, geht er seiner großen Leidenschaft, der Jagd, nach.