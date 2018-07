Facebook

Müller, Tiefengraber, Pichler und Mock (von links): Die Archäologen gehen, die Bauarbeiter kommen. © KLZ/Michaela Auer

Vier Männer beugen sich über eine kleine Schüssel aus Ton: Bürgermeister Gerhard Mock, Paul Pichler und Karl Müller vom Klagenfurter Bauträger „9022 Immobilien“ sowie Archäologe Georg Tiefengraber. Letztgenannter hat diese Schüssel gestern auf der Baustelle des St. Veiter Arcineums, wo sie auch gefunden wurde, präsentiert.

Tiefengraber erklärt: „1131 wird in St. Veit ein Hof genannt, der sich in der Nähe der Kirche entwickelt hat.“ Von diesem könnte die Schüssel stammen. Die Erde in der Schüssel wird noch untersucht, man könnte unter anderem etwa Getreidereste finden, die neue Erkenntnisse liefern könnten.

Gestern waren die archäologischen Arbeiten auf der Baustelle beendet. „Nun wird es flott weitergehen“, sagt Karl Müller über das Arcineum – ein Projekt, bei dem 29 moderne Innenstadtwohnungen entstehen.

