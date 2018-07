Masterplan für Radwege in Kärnten wird gerade erarbeitet. Drei Projekte im Bezirk St. Veit werden fix aufgenommen.

Geplant ist auch eine neue Radverbindung zwischen Althofen und Passering © Köstinger

Längst fällige Lückenschlüsse im Radwegenetz sollen in Angriff genommen werden. „Ich will Kärnten zum Rad-Vorzeigeland machen“, sagt der zuständige Referent und Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Gemeinsam mit seinem Regierungskollegen und Tourismusreferenten Ulrich Zafoschnig (ÖVP) wird gerade ein Radmasterplan erarbeitet. „Dabei handelt es sich nicht nur um Lückenschlüsse. Es sollen auch bestehende Radwege etwa durch Rastplätze attraktiver gestaltet werden. In ganz Kärnten soll die Radweg-infrastruktur verbessert werden“, sagt Grubers Pressesprecherin Barbara Wedenigg. Präsentiert werden soll der Masterplan voraussichtlich im Herbst.

