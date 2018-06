St. Veit, Russland"WM ist ein friedliches miteinander der Nationen"

Facebook

Auch viele Nationen lernen die Kowatschs bei der WM kennen: Elisabeth Kowatsch mit den nigerianischen Fans © Privat

Von Kaliningrad neben der kroatischen Nationalmannschaft im Hotel, über St. Petersburg mit der brasilianischen Nationalmannschaft als Nachbarn bis nach Moskau ist Elisabeth Kowatsch, Inhaberin der „K&K“-Männerboutique in St. Veit, gemeinsam mit Mann Franz bei der Fußball-WM unterwegs. Fünf Matches konnten sich die beiden St. Veiter in den vergangenen 16 Tagen, die für die beiden je 15 Stunden hatten, ansehen. „Die überwältigende Stimmung in den Stadien, in denen sich 80.000 Fans sammeln, drückt ein friedliches Miteinander und den Zusammenhalt aller Nationen aus. Auch 2010 in Kapstadt und 2014 in Brasilien waren wir dabei, aber nirgendwo sind die Meisterschaften so gesittet vonstattengegangen“, sagt Elisabeth Kowatsch.