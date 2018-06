Michael Eybl (48) übernimmt heuer die Regie bei den Burghofspielen am Petersberg. Am 27. Juni startet er mit der Komödie „Campiello - Platzgeschichten und Heiratssachen“.

Eybl stand schon öfter als Schauspieler auf der Petersberg-Bühne. Heuer führt er dort Regie © Gebeneter

Kommandoübernahme am Petersberg: Rund zwanzig Jahre lang hat Regisseur Adi Peichl bei den Friesacher Burghofspielen die Fäden gezogen. Mit der Spielsaison 2018 ist Michael Eybl in die Fußstapfen des nicht nur von der ORF-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ bekannten Friesacher Schauspielers Peichl getreten.